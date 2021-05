Il futuro di Valentino Rossi: papà Graziano ha le idee chiare

Intervistato da Ilsussidiario.net, il papà di Valentino Rossi ha toccato diversi argomenti, tra cui il futuro del figlio. Graziano ha iniziato parlando del prossimo GP in Italia: “Penso possa fare bene in un circuito come quello del Mugello che è sempre piaciuto a Valentino. Al Mugello penso possa migliorarsi, continuare nel periodo di crescita che ha già avviato da tempo. Ma sarà a Barcellona che Valentino potrà fare un salto importante di qualità in questa stagione. Dovrebbe fare una buona seconda metà di campionato, dove rivedremo come al solito il suo grande talento di pilota”.

Graziano Rossi si sbilancia sul futuro: “La sua intenzione dovrebbe essere quella di continuare anche la prossima stagione, Credo che rivedremo Valentino nel Mondiale anche nel 2022. VR46? Una grande cosa l’ingresso nella MotoGp del team di Valentino, con la presenza di due piloti italiani. Un altro successo della vita sportiva di mio figlio stavolta non solo da pilota, ma da imprenditore, di scopritore di talenti. Aramco è uno sponsor importante perchè da una grande solidità economica al Team VR46. Uno sponsor quindi su cui fare grande affidamento per la MotoGP”.

VR46 potrà fare grandi cose secondo il papà di Rossi: “Credo che la vera intenzione, il vero obiettivo sia quello di puntare in grande, di cercare di vincere il Mondiale. Con uno sponsor così importante non potrà che essere così. Magari con un duello da podio fra Luca Marini e Valentino la prossima stagione? Già questa cosa potrebbe succedere anche questa stagione. L’anno prossimo per vedere un duello da podio fra Valentino e Luca Marini bisognerebbe che Valentino corresse per un team molto competitiva”.

OMNISPORT | 22-05-2021 14:19