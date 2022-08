Il Genoa non si ferma più: torna Strootman

24-08-2022 18:04

Un inizio di campionato confortante, quasi 20.000 abbonamenti, ma anche un mercato che non smette di regalare colpi.

Il Genoa non vuole lasciare nulla al caso per tornare subito in Serie A e dopo aver completato l’attacco con George Puscas, rincalzo designato del super bomber Massimo Coda, chiude anche per il ritorno di Kevin Strootman.

L’ex centrocampista della Roma, già in forza al Grifone nella seconda metà della stagione 2021-’22 in prestito dal Marsiglia, tornerà a Marassi con la stessa formula: Genoa e OM hanno raggiunto l’accordo per un prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, tra le quali proprio il ritorno in Serie A del Genoa.

Classe ’90, Strootman, che nella scorsa stagione aveva militato sempre in prestito nel Cagliari, scenderà per la prima volta in carriera in seconda serie e va quindi ad arricchire il già lungo elenco di big italiani e stranieri con un passato illustre attesi protagonisti della nuova Serie B.

