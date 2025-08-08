Il Napoli saluta Raspadori, jolly scudetto di Conte: ora serve un colpo top in attacco, tutti i nomi

Jack, decisivo per la conquista del quarto scudetto con i suoi gol, a un passo dall'Atletico Madrid. De Laurentiis e Manna a caccia di un campione da regalare a Conte

Il Napoli perde uno dei protagonisti del quarto scudetto, il jolly di Conte che ha saputo cambiare il corso della stagione azzurra nel momento più complicato: Jack Raspadori. Per un Cholito che va, un Cholo che è pronto ad accogliere il 25enne attaccante della Nazionale, a caccia di continuità per la definitiva consacrazione. L’addio dell’ex Sassuolo obbliga i campioni d’Italia a un rinforzo top lì davanti: ecco tutti i nomi nel mirino della triade De Laurentiis-Manna-Conte.

Napoli, porte girevoli: Raspadori via

Sono giorni frenetici in casa Napoli. Simeone jr e Cajuste hanno salutato, Gutierrez è in arrivo dal Girona, Raspadori ha le valigie pronte direzione Atletico Madrid. L’accelerata nelle ultime ore, come riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano: i colchoneros di Diego Simeone, che possono contare sul sì del calciatore, hanno presentato un’offerta ufficiale da 22 milioni di euro totali.

L’affare è ai dettagli e, visto che nel 4-3-3 che ha in mente Conte Giacomo rischierebbe di rimanere ai margini, il club partenopeo non ha opposto resistenza alla sua partenza. Per lo stesso calciatore è un’occasione da cogliere al volo così da dare una svolta alla sua carriera nell’anno che porta ai Mondiali. Pupillo di Spalletti, Raspa vuole diventare un punto fermo anche per il neo-ct Gattuso.

Jack, il jolly scudetto di Conte

Dopo la partenza della stella Kvara a gennaio e gli infortuni che hanno falcidiato la catena sinistra azzurra, Raspadori si è rivelato l’uomo della svolta, il jolly grazie al quale Conte ha ridisegnato il suo Napoli conquistando uno scudetto semplicemente inimmaginabile un’estate fa.

Da riserva a elemento centrale al fianco di Lukaku nel 3-5-2: i suoi 6 gol totali, alcuni dei quali pesantissimi (vedi Lecce), hanno tenuto a galla i partenopei quando tutto sembrava perso. Qualità indiscutibili, attaccamento alla maglia, professionista esemplare: come il Cholito, anche Jack è entrato nei cuori del popolo napoletano sebbene non sia mai stato un titolare fisso.

Ora serve un acquisto top: tutti i nomi

La partenza di Raspadori obbliga De Laurentiis e Manna a regalare un top player a Conte, altrimenti lì davanti la coperta rischia di essere corta. Il solo Noa Lang non basta a coprire la falla a sinistra, dove ci sarà pure Gutierrez, che non è certo un esterno offensivo. Jack libera un’altra casella e garantisce nuovi introiti, un tesoretto da destinare a calciatore di prima fascia.

Lookman è ormai un’idea tramontata, ma restano in piedi tante altre ipotesi: Adeyemi è un nome che continua ad affascinare nonostante l’assalto fallito lo scorso gennaio, Grealish e Chiesa piste dell’ultima ora, Nusa un obiettivo che costa tanto, forse troppo.