Il gesto di Lukaku commuove il web: "Gigante buono”

Pur restando in panchina per tutta la gara, Romelu Lukaku è l’attaccante che ha raccolto il maggior numero di elogi dopo il successo per 6-1 del Belgio su Cipro nella gara valida per la 10a giornata delle qualificazioni a Euro 2020.

Sul web, infatti, il centravanti dell’Inter ha ricevuto i complimenti di tifosi di ogni parte d’Europa per un’iniziativa di beneficenza svelata dalla Espn e poi divulgata dall’agenzia che si occupa dell’immagine dello stesso Lukaku, la Roc Nation.

CUORE D’ORO. Il giocatore, infatti, ha speso 125mila euro per acquistare 5mila biglietti della partita della nazionale belga e ospitare allo stadio due associazioni no profit che si occupano dei malati di diabete e di cancro.

Un gesto non nuovo per Lukaku, sportivo da anni fortemente impegnato nel sociale, e che naturalmente ha riscosso un grande successo sui social network. “Sei un gigante buono”, il commento al profilo Twitter della Roc Nation di Olga, una tifosa interista.

“Questo è il mio attaccante, grande Rom!”, aggiunge Michael, altro supporter nerazzurro come Gianfranco, che rimarca la differenza con gli atteggiamenti di Mauro Icardi, suo predecessore all’Inter: “Gran attaccante e ancora più gran uomo! Altro che quel mercenario che indossava la 9 l’anno scorso”.

ELOGI DA TUTTO IL MONDO. Ma i complimenti a Lukaku non arrivano soltanto da parte dei tifosi dell’Inter. Non tutti sono propriamente sinceri, come ad esempio quelli di Pete, tifoso dell’Everton, squadra in cui Lukaku ha giocato dopo essere stato portato in Premier League dal Chelsea: “Bravo, questo è il genere di cose che fa l’Everton. Forse puoi venire a giocare per noi…”.

Ma la maggior parte dei commenti all’iniziativa di Lukaku sono semplicemente degli apprezzamenti per l’umanità e la generosità del giocatore. “Sei un grande uomo con un grande cuore”, scrive Alcacoq. “Caro mio, ho il diabete di tipo uno, ti ringrazio perché stai provando a cambiare qualcosa”, aggiunge Harry.

“Sei una leggenda”, aggiunge Niels, non l’unico ad utilizzare questa parola per definire l’attaccante dell’Inter.

