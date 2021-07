Il gol per la A e la maglia di Ronaldo: quante soddisfazioni per Gyasi con lo Spezia

Da quando è approdato in Liguria, grazie all’occhio e alla fiducia del duo Angelozzi-Marino , Emmanuel Gyasi ha fatto il pieno di emozioni irripetibili.

Tra queste, quelle che il giovane attaccante ghanese racconta con più trasporto sono il gol per la promozione in A e lo scambio di maglia avvenuto quest’anno con Cristiano Ronaldo , uno dei suoi idoli.

“Quello è uno dei gol più importanti della mia carriera , siamo riusciti a fare una cosa incredibile. Abbiamo fatto la storia e quel gol lì, decisivo che è servito a mandarci in A, è un’emozione incredibile” ha spiegato emozionto Gyasi prima di descrivere i brividi dell’incontro con CR7.

“Quelli sono i sogni di quando sei piccolo e hai un idolo . Quando si avverano queste cose è incredibile: arrivare a giocare contro Ronaldo e avere la fortuna di parlarci e chiedergli la maglia è stato bellissimo. All’ andata eravamo in panchina, lui è entrato e ha fatto doppietta. A fine partita gli sono andato a parlare e gli ho detto che per me era un’ispirazione, così come per molti giovani.

Lui mi ha abbracciato e mi ha detto di continuare a lavorare e a coltivare il mio sogno, ed è stata una emozione incredibile. Poi gli ho chiesto la maglia ma lui l’aveva promessa ad altri. Al ritorno pensavo si fosse dimenticato ma ad inizio partita mi ha ricordato della maglia e me l’ha data a fine primo tempo. Un sogno”.

