Il Liverpool guarda in casa del Toro

Il Liverpool sarà una delle big d’Europa decise a ritoccare il proprio organico a gennaio. I Reds saranno mossi da una necessità, ovvero la sostituzione di Virgil Van Dijk, il leader della difesa che ha subito un serio infortunio al ginocchio.

Jürgen Klopp deve decidere se puntare su un big del ruolo, come Kalidou Koulibaly, che tuttavia difficilmente cambierà maglia a gennaio, o su un giocatore di calibro inferiore per completare la rosa.

Per questa seconda ipotesi in lizza sarebbe entrato anche Gleison Bremer. Il brasiliano del Torino, classe ’97, si sta imponendo come una delle poche note liete del difficile inizio di stagione dei granata. A scadenza nel 2023, Bremer interessa anche ad altri club importanti, così come il connazionale Lyanco, sempre nel mirino dello Sporting Lisbona.

Solo un’offerta importante, tuttavia, potrebbe convincere la società a cedere uno dei due giocatori a gennaio.

OMNISPORT | 16-11-2020 08:30