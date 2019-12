Il Manchester United ha scelto il suo bomber

Il Manchester United è pronto a mettere a segno un colpo importante a gennaio. Secondo il The Sun, i Red Devils avrebbero deciso di puntare sul norvegese del Salisburgo Haaland. Sul piatto una proposta da ben 76 milioni di sterline per battere la folta concorrenza.

Il 19enne attaccante dovrebbe restare, in prestito, al Salisburgo fino al termine della stagione in corso. Niente Mandzukic, il Manchester United ha deciso che sarà Haaland il primo, grande, rinforzo per costruire una squadra vincente.

SPORTAL.IT | 18-12-2019 07:40