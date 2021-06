Il messaggio dell'Inter per Eriksen: "Forza Chris, siamo con te"

La società nerazzurra pubblica un lungo messaggio che ripercorre l’ultima settimana di Eriksen: “L’Inter e gli interisti sono con te”.

| CHRIS Non abbiamo smesso nemmeno per un istante di dedicare i nostri pensieri a @ChrisEriksen8, rispettando in silenzio un momento così delicato e personale https://t.co/iY19IbEOOP pic.twitter.com/0UdJCRp5nG — Inter (@Inter) June 19, 2021

Non sono mancate altre dimostrazioni di affetto e di vicinanza, per esempio da parte dei compagni della Danimarca prima della sfida contro il Belgio.

Un altro omaggio social è arrivati tramite il profilo Twitter ufficiale di Euro 2020.

“Tutta la Danimarca è con te, Christian”.

Tanto affetto dunque per il giocatore danese, che ha tenuto col fiato sospeso il mondo calcistico e non solo in un pomeriggio che fortunatamente ha avuto un lieto fine.

19-06-2021