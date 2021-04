Il messaggio di Strootman: "Sono contrario al fantacalcio"

Il fantacalcio ormai in italia è una vera e propria fissa per tutti ,o quasi, gli amanti del calcio. Da anni ormai i fantallenatori cercano di coinvolgere i caciatori in prima persona, con domande sui social network o richieste di presenza.

E’ il caso di Kevin Strootman, che non capisce tutta questa attenzione verso il fantacalcio e ai microfoni di ‘Sky Sport’ rivela:

“Sono contrario al fantacalcio. Mi dicono fai goal perché ti ho preso al fantacalcio. Io mi chiedo: se non mi hai preso, allora non devo fare goal? Io provo sempre a fare goal, ma non riesco mai. Questo è il mio messaggio per il fantacalcio: io ci provo sempre, ma è difficile, ci sono anche gli avversari”.

Saranno tristi i fantallenatori che lo hanno preso in squadra da gennaio in poi, quando è arrivato al Genoa. Restano altre cinque partite all’olandese per regalare un +3 a chi gli ha dato fiducia.

OMNISPORT | 28-04-2021 12:12