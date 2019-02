Il Milan chiede lo sconto per Bakayoko

Il Milan non può più prescindere da Bakayoko. Gattuso pretende il riscatto del centrocampista, in prestito dal Chelsea. Per farlo diventare rossonero al 100%, servono circa 38 milioni di euro ma Leonardo starebbe lavorando con i Blues per avere un forte sconto (forte della volontà del giocatore di restare a Milano).

L'obiettivo sarebbe di arrivare a pagarlo, al massimo, circa 30 milioni di euro. Soldi che il Diavolo punta a recuperare cedendo uno dei suoi assi. Kessié e Suso sono, al momento, i due giocatori che potrebbero essere sacrificati al termine della stagione in corso.

SPORTAL.IT | 13-02-2019 09:50