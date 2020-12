Il Milan incanta: il tweet di stupore della leggenda rossonera

La vittoria in rimonta del Milan sul Celtic ha fatto esplodere la gioia dei tifosi rossoneri sui social network. I milanisti hanno elogiato la prestazione e il carattere della squadra di Stefano Pioli, ormai certa della qualificazione alla fase a eliminazione dell’Europa League, e sottolineato le prestazioni di alcuni rossoneri, come il giovane Hauge, autore del fantastico gol del sorpasso agli scozzesi.

Il tweet stringato ma efficace di Baresi

Anche opinionisti ed ex calciatori hanno fatto i complimenti al Milan e tra i post che hanno riscosso maggiore attenzione sui social c’è quello di una bandiera rossonera, Franco Baresi.

Nel suo stile sobrio e stringato, il centrale della prima era berlusconiana ha usato appena tre lettere per far impazzire il tifo rossonero: “WOW”, ha scritto Baresi, parola accompagnata dall’hashtag di #MilanCeltic, dai colori rossoneri e dall’emoji dell’applauso. Tanto è bastato per scatenare i commenti dei suoi follower.

I milanisti scatenati per la loro bandiera

“Lo sappiamo, capitano. Forza, continua a lottare con noi che è quasi fatta!”, il commento di Mirella. “Il tuo stato di leggenda ispira questa generazione di giocatori del Milan”, aggiunge Vijay che sceglie invece i toni dell’epico per sottolineare le parole di Baresi.

“Capitano che carattere. Ma ora attendiamo buone notizie su Simon Kjaer”, aggiunge Matteo, richiamando l’attenzione sull’infortunio del danese, unica nota stonata dell’incontro col Celtic.

Marcel sottolinea come “anche il dio dei difensori è impressionato da questo Milan, bene così!”. Per Diego, invece, “se c’eri tu a quest’ora vincevamo 4 a 0, non 4 a 2”. Infine Perozzi ringrazia Baresi: “Capitano sempre tanto amore per te e il Milan”.

SPORTEVAI | 04-12-2020 09:59