Il Milan valuta la situazione di Pobega: molte squadre su di lui

Si valuta il mercato in uscita in casa Milan. La società di via Aldo Rossi starebbe prendendo seriamante in considerazione le tante offerte che in questi giorni stanno arrivando per Tommaso Pobega, star della Nazionale Under 21 e lo scorso anno allo Spezia di Vincenzo Italiano.

Sul promettente centrocampista italiano ci sarebbero, nell’ordine, Sampdoria, Torino e Cagliari. Il Milan non ha intenzione di svenderlo e accetterà solo offerte congrue al valore del giocatore e, nel caso, sarebbe pronto a tornare sul mercato per acquistare un altro centrocampista.

OMNISPORT | 08-08-2021 13:29