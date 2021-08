Il mondo del tennis celebra i 40 anni di Roger Federer

Roger Federer, icona e simbolo del tennis spegne oggi, 8 agosto 2020 40 candeline. Un traguardo importante per tutti e ancora di più per lo svizzero che nonostante le varie operazioni (le ultime due al ginocchio) ancora prova a giocare e a lasiare il segno.

Purtroppo quest’anno ha giocato solo sei match con le ultime apparizioni nelle prove Slam con il ritiro agli ottavi del Roland Garros e poi l’eliminazione ai quarti di Wimbledon per mano del polacco Hubert Hurkacz.

Poi la sofferta rinuncia ai Giochi e ora il ritiro dal torneo di Cincinnati che getta ombre sulla sua presenza agli US Open.

In attesa di sapere di più sulle condizioni dell’ex numero uno al mondo non sono mancati gli auguri social dai colleghi del circuito ATP.

Forty-love 🎉

Happy Birthday to an icon & champion of our sport, @rogerfederer! 🎊🎈 pic.twitter.com/b78UopQrja

— ATP Tour (@atptour) August 8, 2021