11-12-2022 20:43

Il Napoli di Luciano Spalletti ha battuto per 3-1 il Crystal Palace nell’amichevole disputata in Turchia.

Gli azzurri, in svantaggio al 33′ dopo il gol di Zaha, hanno ribaltato il risultato con il gol di Osimhen e la doppietta di Raspadori nella ripresa.

Era l’ultimo test match in Turchia per i partenopei, che nei prossimi giorni torneranno in Italia: sabato 17 dicembre è in programma l’amichevole contro il Villarreal allo Stadio Diego Armando Maradona.