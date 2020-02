Il Napoli vince, ma volano insulti tra Chiariello e Iannicelli

Il Napoli vince a San Siro con una prova di grande carattere, passa in vantaggio nella corsa alla finale di Coppa Italia, ma nel post-gara scoppia comunque la polemica. Anzi, quella andata in onda su Canale 21 tra gli opinionisti Peppe Iannicelli e Umberto Chiariello è stata una vera e propria rissa verbale, scatenata da una considerazione di Iannicelli sul carattere dei giocatori di Gattuso.

Lite tra opinionisti

“Non puoi dire che i calciatori non fanno gli uomini – la risposta di Chiariello in difesa degli azzurri – questa affermazione è gravissima. Tu hai delle responsabilità, sei matto a dire queste cose”.

La frase dell’opinionista accende la miccia della discussione, con Iannicelli che attacca citando l’ammutinamento di autunno, quando i giocatori del Napoli si rifiutarono di andare in ritiro.

“Mi stai accusando di cose gravissime – le parole di Iannicelli – Quando non sono andati in ritiro hanno fatto gli uomini? E allora di che stiamo parlando”. Il botta e risposta pare terminato, ma quando si parla di arbitri ecco che la lite ricomincia.

Polemica sui rigori

Chiariello evidenzia come il Napoli sia stato penalizzato in questa stagione, vedendosi negare ben più di 10 rigori in campionato, la maggior parte dei quali senza l’utilizzo della Var review da parte del direttore di gara di turno. Errori che sono stati sottolineati anche da ex arbitri come Paolo Casarin. “Ma per cortesia…”, sbotta Iannicelli, provocando la reazione del collega.

“Ma dove vivi? Non sei nessuno, sei una caccola in confronto a Casarin. Zitto quando parli di lui. Se lui dice che è rigore, devi stare zitto”.

“Sono stato offeso nella mia dignità professionale”, si lamenta Iannicelli, mentre Chiariello ribatte di essere stanco di venire attaccato ogni settimana. Alla fine solo l’intervento di Gianni Improta, ex giocatore del Napoli e oggi opinionista, riesce a riportare la calma in studio.

SPORTEVAI | 13-02-2020 08:53