Il Nottingham Forest batte l'Huddersfield e torna in Premier dopo 23 anni

29-05-2022 20:00

Il Nottingham Forest ottiene il terzo e ultimo pass per salire in Premier League, accodandosi quindi a Fulham e Bournemouth, club direttamenti promossi al termine della regular Season di Championship. La formazione che, a cavallo tra Anni Settanta e Ottanta vinse due volte consecutivamente la Coppa dei Campioni guidata dalla leggenda Brian Clough, ha sconfitto a Wembley l’Huddersfield Town per 1-0 grazie a un’autorete al 43′ di Levi Colwill.

Una soddisfazione immensa per il manager Steve Cooper così come Brice Samba (il portiere pararigori e compagni), che hanno riportato così I “Garibaldi Reds” in Premier League, massimo torneo d’Oltremanica che al “City Ground” mancava da ben 23 anni.