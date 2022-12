Il nuotatore da quattro mesi è out per problemi di salute

26-12-2022 11:47

Non è stato un bel momento per il nuotatore azzurro e toscano Lorenzo Zazzeri.

Lo sportivo dell’Esercito è stato out a seguito di uno shock anafilattico. Zazzeri ne ha parlato a OA Sport.

L’azzurro nel palmarés ha anche un oro europeo nella 4×100 stile libero.

“Sto bene, ho fatto altri esami del sangue nelle scorse ore. Siamo vicini alla risoluzione del problema. Mi sono confrontato di nuovo con i medici e i primi di gennaio potrò tornare in acqua dopo ulteriori esami. Sono molto contento”.

E su come abbia vissuto questo periodo: “Ero preoccupato, spaventato soprattutto, perché non sapevo cosa avessi e come si potesse risolvere. Tenevo tanto ai Mondiali in vasca corta, ma poi mi sono convinto che fosse più importante mettere al primo posto me stesso e che la salute vale più di ogni medaglia. E allora ho cercato di concentrarmi sul recupero. Certo, mi manca tutto e mi manca molto il clima che si respira in Nazionale, ma torno presto”.

Poi la speranza per l’anno nuovo: “Mi auguro di tornare ai miei livelli e di superarli. Non nascondo che nella mia testa c’è già Parigi 2024, sto pensando alla qualificazione, in fondo mancano solo 19 mesi. Sono curioso anche io di mettermi alla prova. So già che faro molta fatica perché non sono mai stato fermo così tanto. Ma ho grande fiducia nel mio allenatore e soprattutto ho tanta volontà di tornare”.