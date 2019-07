Il nuovo pupillo di Sarri fa scattare sul web ironia e sarcasmo

Lo stanno accontentando sul mercato in ogni modo, da Ramsey a Rabiot fino a De Ligt, in attesa di possibili nuovi colpi. Maurizio Sarri proprio non può lamentarsi del mercato della Juventus ma il tecnico bianconero sembra sia stato colpito anche da chi già era in rosa. Non si tratta del suo ex pupillo Higuain, che nonostante la presenza del mentore sembra destinato all’addio ma di un difensore. Si sa che l’ex tecnico di Napoli e Chelsea ha idee abbastanze chiare quanto immutabili sulla linea difensiva e non è un caso che tra i suoi “senatori” a Empoli come in azzurro ci sia sempre stato Hysaj. Ecco dunque, come rivela con un tweet Momblano, che Sarri ha trovato in bianconero il suo terzino ideale.

IL TWEET – Momblano scrive: “Sarri entusiasta di De Sciglio”. Un “innamoramento calcistico” che ha lasciato di stucco la maggioranza della tifoseria bianconera che sui social si è sbizzarrita in commenti improntati all’ironia: “De Sciglio pratica l’ipnosi non c’è altra spiegazione” o anche: “Sa fare bene il caffè o è quello designato per andargli a comprare le sigarette?” oppure: “Poi De Sciglio ha iniziato ad allenarsi…” e ancora: “Fino alla prima partita”.

LE REAZIONI – E’ un fiume in piena di commenti negativi: “Come far morire centinaia di Juventini con un tweet” o anche: “Spero che abbiamo due definizioni opposte di entusiasmo noi e Sarri” oppure: “Uno che esce a cercare il gatto sotto alle macchine, in piena notte, entusiasma anche me” e infine: “Cancelo ultimamente ha sempre il muso nelle foto, non è che Sarri preferisce De Sciglio titolare? Mamma mia è penosa pure scriverla una roba del genere”. Qualcuno gioca sul nome (“Matthias De Scigl”) ma c’è anche una fetta di tifosi che difende il terzino: “Non mi sorprenderebbe. Per i tifosi è una calamità ma piace a tutti gli allenatori, da Allegri a Conte, da Mancini a Sarri. Chissà se tutta questa gente non capisce nulla per il tifosotto medio” o anche: “È semplicemente un professionista esemplare, l’unico problema vero che ha è quello degli infortuni. Ma vallo a spiegare agli esperti di sta ceppa”, oppure: “Ti credo…dopo aver avuto come terzino destro Hysaj e Zappacosta poter allenare De Sciglio è oro colato…” e infine: “Ma non saranno mica tutti scemi gli allenatori..ah no giusto, gli esperti sono quelli che twittano e guardano le partite alla tv. Meglio Cancelo che non fa mezza diagonale e non sa difendere? Almeno Mattia ci mette sempre la voglia, potrà sbagliare, ma si impegna!”.

SPORTEVAI | 20-07-2019 09:46