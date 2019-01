Il Paris Saint Germain non aspetta più Allan.

Trovato l’accordo con lo Zenit San Pietroburgo per Leandro Paredes, il club della Torre Eiffel non molla la presa sul brasiliano del Napoli, ma ha già un’alternativa in più per il reparto nevralgico.

Secondo quanto riferisce ‘L’Equipe’ nelle casse della società russa entreranno 47 milioni, molti meno di quanti il PSG è pronto a mettere sul piatto per l’ex Udinese, autentico punto di forza degli azzurri.

SPORTAL.IT | 24-01-2019 17:25