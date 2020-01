Il Parma piazza il colpo Caprari

Il Parma, che giovedì si era messo in pole position per Gianluca Caprari, ha affondato il colpo. I ducali hanno raggiunto un accordo per l'attaccante della Sampdoria, che è già giunto in Emilia per le visite mediche di rito e per mettere nero su bianco.

L'affondo decisivo del direttore sportivo Faggiano, alle prese con un Gervinho sul piede di partenza, ha spiazzato la Spal e il Sassuolo che erano sulle tracce del giocatore in uscita dal club blucerchiato. Ma che non ha esitato un solo secondo nel dire sì al progetto gialloblù.

SPORTAL.IT | 31-01-2020 10:15