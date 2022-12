Il presidente dell’Al-Nassr: “Su Ronaldo solo menzogne”

28-12-2022 20:27

Ronaldo sì, Ronaldo no: quale sarà il futuro di CR7? Se fino ad oggi si prospettava un’avventura in Arabia Saudita, sono arrivate secche le smentite da parte del numero uno dell’Al-Nassr ovvero il presidente Al-Muammar.

“Le notizie che sono state dette o comunque riportate dai media non sono vere, anzi per la maggior parte sono bugie, ci tengo a negare un possibile ed imminente futuro di Ronaldo nel mio team”.

Pura e semplice verità o pre tattica per concludere il colpo in sordina e distogliere un po’ i riflettori? Il tempo chiarirà tutto, ma il futuro del portoghese è sempre più indecifrabile.