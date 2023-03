Il campioni di Francia superano per 2-1 il Brest

11-03-2023 23:28

Il Paris Saint Germain ha battuto per 2-1 il Brest in una gara valida per la 27esima giornata della Ligue 1. Partita più difficile del previsto per i parigini, che passano in vantaggio al 37′ grazie a Soler ma vengono raggiunti al 43′ da Honorat, al termine di un contropiede che trova impreparata la difesa del Psg.

Solo nel recupero è arrivata la rete della vittoria, ad opera di Mbappé, che permette così alla squadra di Galtier di salire a quota 66 punti, portandosi a +11 sul Marsiglia secondo.