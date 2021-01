Il pugile Hrgovic: "Mandzukic bravo sul ring, non sapete che è simpatico"

La garanzia che Mandzukic sia un guerriero, come se servissero prove, l’ha data il pugile Filip Hrgovic a La Gazzetta dello Sport:

“Ci siamo allenati insieme in settembre, a Zagabria. Ma ci conoscevamo già, almeno su Instagram. È partito tutto da lì”.

Chi ha cercato chi?

“È stato Mario a chiedere di poter venire sul ring a trovarmi. Naturalmente ho accettato, per noi croati lui è un monumento nazionale”.

Lo fa pesare?

“Assolutamente no. È un uomo semplice. E con le persone con cui entra in confidenza è anche simpatico, in Italia forse questo lato di lui non lo conoscete”.

Qui ama mostrare soprattutto le sue doti di “fighter”.

“Le ha davvero, quelle. È un ottimo pugile, ve l’assicuro. Se non avesse fatto il calciatore, l’avrei visto molto bene sul ring”.

Voi croati, in quanto a talento, non scherzate…

“Vero? Siamo pochi milioni, ma c’è qualcosa nella nostra genetica che ci favorisce”.

La domanda che i tifosi rossoneri si fanno è: come sta Mario oggi? È in forma?

“L’ho visto molto bene, ma non mi stupisce. È un professionista scrupoloso, non salta un giorno di palestra. Un guerriero deve anche essere un grande atleta”.

Verrà a San Siro a vederlo giocare, quando il Covid non sarà più un pericolo?

“Certamente, sì. Voglio vederlo combattere anche sul suo terreno”.

OMNISPORT | 22-01-2021 12:15