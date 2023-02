Il rammarico di Gotti: "Non abbiamo saputo gestire il vantaggio"

L'allenatore dello Spezia: "Arbitraggio discutibile, ma in Serie A si deve stare attenti ai dettagli".

11-02-2023 18:14

Il punto colto al Castellani muove una classifica ferma da tre giornate, ma a Luca Gotti lascia un retrogusto amaro, essendo gli Aquilotti avanti di un uomo e due gol a fine primo tempo.

Queste le impressioni dell’allenatore dello Spezia: “Non ho mai avuto la sensazione che la partita fosse finita, ma era sicuramente indirizzata. Con due gol di vantaggio e la superiorità numerica dovevamo gestirla in un certo modo, senza abbassare il baricentro, oltremodo mantenendo a livello disciplinare la giusta calma: ritornare in 10 contro 10 ha condizionato i ragazzi; è stata una partita con molti episodi, Verde ha però messo in mostra la sua bravura. La Serie A esige un alto livello nella gestione dei 90′: oggi a dire il vero non ho avuto la sensazione di poter subire reti, a differenza di altre partite. Non mi è piaciuto l’arbitraggio: il rosso a Parisi era netto, quello a Esposto meno chiaro”.

Tra una settimana lo Spezia, che guarderà con interesse a Verona-Salernitana, riceverà la Juventus.