Il Real Madrid piomba su un talento viola

Come riporta TMW il Real Madrid ha messo nel mirino Alban Lafont: il portiere della Fiorentina, in prestito al Nantes, non è però così sicuro del trasferimento.

Nella rosa dei Blancos avrebbe il ruolo di vice Courtois dato che Areola sembra destinato all'addio ma il classe 1999 preferirebbe giocare con continuità.

Possibile anche che la Fiorentina rinnovi l'accordo con il Nantes per il suo prestito, portandolo alla base una volta maturo per poi decidere il suo destino.

SPORTAL.IT | 05-06-2020 16:51