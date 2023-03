Il Real Madrid teme di perdere Courtois per un mese

Un problema all'adduttore per il portiere del Belgio, che ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale

27-03-2023 19:40

Problemi per Thibaut Courtois e, di conseguenza, per il Belgio e per il Real Madrid. Il portiere ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale per un problema all’adduttore. Come scrive oggi Sport, a Madrid temono che l’infortunio possa tenere il giocatore lontano dal campo per tre settimane – un mese. In questo caso salterebbe il ritorno del Clasico di Copa del Rey contro il Barcellona e il quarto di finale di Champions League contro il Chelsea. Insomma, è un contrattempo che non ci voleva in questa fase calda della stagione.