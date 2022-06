Il Real Madrid ufficializza Tchouameni

11-06-2022 13:53

Il Real Madrid ha ufficializzato con un comunicato l’ingaggio del 22enne centrocampista francese del Monaco Aurelien Tchouameni: “Real Madrid C.F. e AS Monaco hanno concordato il trasferimento del giocatore Aurelien Tchouameni, che sarà legato al club per le prossime sei stagioni. Martedì prossimo, 14 giugno, alle 12:00 alla Ciudad Real Madrid, si svolgerà la cerimonia di presentazione di Aurelien Tchouameni come nuovo giocatore del Real Madrid dopo le relative visite mediche. Aurelien Tchouameni apparirà quindi davanti ai media”. Costo totale dell’operazione 80 milioni di euro più 20 di bonus.

