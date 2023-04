Il riassunto della giornata di Montecarlo

Vincono gli italiani, Djokovic e Tsitsipas continuano il cammino al torneo ATP Master 1000 di Montecarlo

11-04-2023 22:13

Si è conclusa la giornata all’ATP Master 1000 di Montecarlo. Nella giornata di oggi, ad aprire le danze, è stato l’incontro tra Bublik e Zverev. Ad aggiudicarsi l’incontro è stato il tedesco (16 nel ranking ATP) in tre set: 1-2 il finale dell’incontro. È però Bublik a vincere il primo set per 6-2. Nel secondo e nel terzo set è però il tedesco ad avere la meglio.

Lorenzo Sonego supera il Francese Humbert in tre set. È il francese ad imporsi nel corso del primo set con il risultato di 6-3, poi Sonego pareggia e ribalta il risultato (5-7; 5-7). Vince anche, in due set, il tennista della Repubblica Ceca Lehecka contro il finlandese Ruusuvuori: 6-1; 7-5 il finale dell’incontro.

Il bulgaro Dimitrov supera in tre set lo statunitense Shelton (1-6; 6-3; 3-6) in un incontro spurato due ore e dieci minuti. Il russo Rublev (6 ATP) supera, dopo aver perso il primo set, lo spagnolo Munar: 4-6; 6-2; 6-2 il finale dell’incontro.

Esce da Montecarlo lo spagnolo Fokina dopo aver perso due set per 6-2; 6-2 contro il russo Khachanov. L’incontro, durato un’ora e quattordici minuti, non è mai stato messo veramente in discussione. L’italiano Luca Nardi supera in due set il tennista Vacherot: 5-7; 5-7 il finale del game. È la prima volta che Nardi avanza in un torneo cosi prestigioso.

Vince e convince Lorenzo Musetti in due set contro il tennista serbo Kecmanović: il risultato, a favore dell’italiano, è di 6-7; 0-6. Il numero uno al mondo Novak Djokovic supera in due set (7-6; 6-2) il russo Ivan Gakhov. Il match è durato un’ora e quarantasette minuti.

Crolla il britannico Evans in tre set contro il bielorusso Ivashka. Evan si era aggiudicato il primo set per 6-2, ma nel secondo e terzo set è l’avversario ad avere la meglio: 2-6; 3-6 il finale dell’incontro.

Supera il turno anche il polacco Hurkacz contro Draper. Il tennista polacco vince il primo set per 6-3, perde il secondo set al tiebreak per 7-6 e chiude il terzo set per 7-5. La gara è durata quasi due ore e trenta.

Passa il turno il greco Tsitsipas: il francese (ATP 48) si ritira nel corso del primo set dopo il risultato di 4-1 a favore del numero 3 al mondo.