Il ritorno dell'Open d'Italia: nove italiane per un sogno

Torna dopo sette anni l’appuntamento con il Ladies Italian Open.

La massima manifestazione italiana femminile rientra nel calendario del Ladies European Tour a distanza di sette anni dall’ultima volta, svoltasi a Perugia.

Questa volta il torneo che sarà il secondo della stagione 2021 del golf femminile andrà in scena a Margara, da venerdì 28 a domenica 30 maggio, per l’edizione numero 25 della storia.

Nove le italiane al via con il difficile obiettivo di conquistare la prima vittoria azzurra nella storia della manifestazione, migliorando i secondi posti di Silvia Cavalleri (2000 e 2002), Veronica Zorzi (2005) e Giulia Sergas (2011).

A guidare il gruppo la numero uno del movimento italiano, Giulia Molinaro, che si avvicina all’appuntamento con ottimismo.

“Grazie all’aiuto di uno psicologo mi sento meglio – ha rivelato l’atleta veneta in un’intervista a ‘OA Sport’ – Stiamo lavorando principalmente sulla mia immagine, su come mi vedo e come mi penso. Sull’immagine che ho io di me stessa, su come mi vedo come tipo di golfista, sull’autostima. Sto riuscendo a ottenere risultati più velocemente di quel che mi aspettavo, quindi son felicissima“.

“Il campo dell’Open è bellissimo, l’ho visto due giorni fa per la prima volta, è in ottime condizioni, il campo è veramente bello. Sono felicissima di giocare e di essere stata invitata dalla Federazione. Obiettivi del 2021?

Vorrei arrivare tra le top 50 sulla money list del LPGA Tour.

Tra le favorite Stephanie Kyriacou, nominata nel 2020 rookie of the year del Ladies European Tour e chiamata a battere le britanniche, come sempre atlete da battere: ben sette edizioni su 24 sono state infatti vinte da golfiste inglesi (quattro successi per Laura Davies).

Quest’anno fari puntati sull’inglese Alice Hewson e sulla gallese Amy Boulden.

Un gradino sotto la svedese Caroline Hedwall, le austriache Christine Wolf e Sarah Schober, la tedesca Olivia Cowan e la francese Manon Gidali.

OMNISPORT | 28-05-2021 10:25