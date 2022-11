Il rugby italiano sorride: Capuozzo rivelazione mondiale dell'anno

20-11-2022 22:53

Ai World Rugby Awards, nella serata di Gala organizzata dalla federazione internazionale svoltasi al Salon des Etoilles di Montecarlo, c’è un bel pezzo d’Italia. Ange Capuozzo infatti, “gigante” azzurro di 177 centimetri per 71 chili, è il “Breakthroug Player of the Year”, ovvero la “rivelazione mondiale dell’anno”.

Queste le parole di Capuozzo: “Non ci sono parole adatte per descrivere l’emozione che sto provando ora – ha commentato -: è un grande onore ricevere questo riconoscimento che arriva in seguito ai risultati conquistati con la maglia azzurra. Se sono stato prima inserito nella rosa delle nominations e poi scelto come rivelazione dell’anno, il merito è anche di tutte le persone che mi hanno supportato: staff, compagni di squadra e famiglia. Condivido questo premio con tutto il movimento rugbistico italiano, che nelle ultime settimane ha fatto sentire in modo forte e deciso il proprio sostegno nei confronti della Nazionale”.