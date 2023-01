Il Sassuolo condanna gli haters: “Basta insulti a Berardi e famiglia”

Dopo il 5-2 rifilato al Milan gli pseudo tifosi si sono fatti sentire nei confronti dell’attaccante neroverde che ancora una volta è stato bersagliato sui social con tanto di minacce a lui e alla sua compagna.

31-01-2023 19:17

Non c’è pace per Domenico Berardi o meglio c’è pace in campo dopo la bella vittoria e la bella prestazione personale sul Milan, ma non fuori dal rettangolo di gioco dove proseguono le calunnie da parte degli haters.

Ancora una volta il numero dieci ha subito insulti e minacce tramite i social e di questa spiacevole vicenda è stata protagonista anche la sua compagna Francesca.

Proprio il Sassuolo non ha perso tempo e con un comunicato ufficiale si è schierato dalla parte del suo giocatore simbolo: “Il Sassuolo Calcio si schiera al fianco di Domenico Berardi e sua moglie Francesca. A loro va la solidarietà piena e il supporto totale contro chi minaccia e offende tramite i social network. Stop alla violenza sui social”.