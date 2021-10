Il Sassuolo osserva il suo Odgaard: goal e assist in Eredivisie

17-10-2021 11:03

L’Olanda, evidentemente, lo esalta: il Sassuolo, intanto, lo osserva da lontano, vedendolo crescere e affermarsi, dimostrando le qualità che all’Inter gli hanno riconosciuto nel 2017, quando hanno deciso di prelevarlo dal Lyngby per aggregarlo alle giovanili.

Jens Odgaard in Eredivisie sta facendo bene: partiamo da qui. Ha 22 anni, è reduce dalle esperienze non troppo positive al Pescara (19 presenze e 1 goal, e la retrocessione in Serie C) e al Lugano (solo 6 apparizioni), ma da quando è tornato in terra olandese sembra aver ritrovato se stesso.

“Tornato”, sì: perché dal 2018, quando l’Inter ha ceduto il danese al Sassuolo, è la seconda volta che Odgaard veste la maglia di una squadra di Eredivisie.

Nella stagione 2019/20, il giovane attaccante era stato girato in prestito all’Heerenveen, mettendo a segno 7 goal in 27 gare tra campionato e coppa da agosto a marzo: fino al lockdown che ha sancito, di fatto, la fine della stagione calcistica olandese e, di conseguenza, la fine del prestito, facendolo ritornare in Italia.

La scorsa estate è stato ceduto in prestito al Waalwijk, squadra che lotta per non retrocedere: lui è diventato presto uno dei protagonisti.

Ha messo a segno, in 9 partite, un quarto delle reti siglate dall’intera formazione, 3 (su 12), le prime rispettivamente contro la sua ex squadra, l’Heerenveen, e contro l’Utrecht, diventando pure il miglior marcatore.

Nell’ultimo turno di Eredivisie si è superato, contro una “Big” del calcio olandese: al “De Kuip”, contro il Feyenoord ha prima pareggiato il momentaneo vantaggio di Toornstra, con una bella rete su azione personale, quindi ha servito un assist a Anita per l’1-2 parziale.

Un ottimo impatto, certificato dalla volontà di Oosting di puntare su di lui ad ogni costo: non più come ala, ma come seconda punta in coppia con Michiel Kramer.

Il Sassuolo se lo gode a distanza: nel 2020 è scaduta l’opzione di recompra dell’Inter, che comunque ha mantenuto una percentuale sulla futura rivendita.

In neroverde lo seguono: se continua così, non sembra così remota la possibilità di rivederlo in Italia, per la prima volta in Serie A, campionato che ha assaporato per qualche minuto nel febbraio del 2019, in una casa al Mapei Stadium contro la SPAL.

