Il Sassuolo torna a vincere ed è ottavo: Verona ko 3-2

Il Sassuolo riassapora l’ebbrezza della vittoria dopo un mese: battuto il Verona, scavalcato all’ottavo posto in classifica. I ragazzi di De Zerbi bissano il successo dell’andata e si rilanciano dopo un periodo avaro di soddisfazioni.

La qualità è una caratteristica comune ad entrambe le squadre, propria anche di Locatelli che si inventa una prodezza per rompere lo 0-0: piatto destro dal limite dell’area e pallone alla sinistra di Silvestri. La reazione scaligera è affidata all’incornata di Barak, controllata da Consigli, imitato poco dopo dal collega avversario sull’impatto aereo di Ferrari. L’intensità del gioco ospite cresce costantemente, fino a sfociare nel goal del pari: slalom di Faraoni che passa in mezzo a Ferrari e Kyriakopoulos, palla per Lazovic che sfrutta al meglio la libertà concessagli dalla retroguardia emiliana.

Il Verona mostra ottime trame ma, a trovare lo spunto giusto, è il Sassuolo: Djuricic raccoglie una palla vagante e, complice la mancata copertura di Lazovic, la scaglia con rabbia oltre la linea di porta grazie ad un diagonale vincente. Berardi cerca gloria direttamente su calcio piazzato, disinnescato da Silvestri che si traveste da Superman e vola per dirgli di no.

L’ultima parte di gara è scoppiettante: Ferrari salva sulla linea dopo il pallonetto di Barak, ma nulla può sulla volée di Dimarco, assistito ottimamente da Lazovic. I padroni di casa si scuotono e serve la copertura di Dawidowicz sul tiro a botta sicura di Berardi. Sull’angolo seguente arriva il 3-2: mischia pazzesca con Barak che rinvia addosso a Ferrari, autore involontario dell’assist per Traorè che non sbaglia. Finale concitato sulla panchina del Verona con le proteste di Juric, espulso dall’arbitro.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

SASSUOLO-VERONA 3-2

Marcatori: 4′ Locatelli (S), 43′ Lazovic (V), 51′ Djuricic (S), 79′ Dimarco (V), 81′ Traorè (S)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6.5; Toljan 5.5, Chiriches 6 (87′ Ayhan sv), Ferrari 6, Kyriakopoulos 5.5; Obiang 6, Locatelli 7 (84′ Maxime Lopez sv); Berardi 6.5, Defrel 6.5 (67′ Traorè 7), Djuricic 7 (67′ Marlon 6); Caputo 6. All. De Zerbi

VERONA (3-4-2-1): Silvestri 6.5; Magnani 5.5 (67′ Bessa 6.5), Günter 5 (56′ Dawidowicz 6), Ceccherini 5.5; Faraoni 6.5 (46′ Dimarco 7), Tameze 5 (56′ Sturaro 6), Veloso 6, Lazovic 7; Barak 6, Zaccagni 5.5 (84′ Salcedo sv); Lasagna 5.5. All. Juric

Arbitro: Prontera

Ammoniti: Faraoni (V), Djuricic (S), Magnani (V), Locatelli (S), Traorè (S)

Espulsi: Juric (V)

OMNISPORT | 13-03-2021 17:04