Il Torino fa e disfa: l'Empoli ci mette la testa

02-12-2021 20:56

Secondo pareggio in campionato per l’Empoli, che rimonta due reti al Torino e scongiura il sorpasso dei granata. La squadra di Andreazzoli tocca quota 20 punti, due in più dei granata di Ivan Juric, ai quali resta l’amaro in bocca per l’andamento di una partita che sembrava in controllo dopo l’uno-due firmato in avvio da Tommaso Pobega (10’) e Marko Pjaca (15’).

A cambiare l’andamento del match è stata l’espulsione di Wilfried Singo, al 32’, comminata dall’arbitro Colombo che, dopo aver ammonito il torinista, è stato richiamato dal Var, che ha evidenziato come l’esterno ivoriano abbia negato a Di Francesco una chiara occasione da gol.

Il cartellino giallo è diventato rosso e dopo due minuti l’Empoli è rientrato in partita con un colpo di testa di Simone Romagnoli da azione d’angolo: per il difensore lombardo secondo gol in carriera in Serie A, 10 giorni dopo il primo, realizzato al Verona.

Nella ripresa il Torino ha pensato a proteggere il vantaggio minimo, ma l’Empoli ha preso campo, sfiorato il pareggio con lo stesso Di Francesco, che ha colpito una traversa, e poi trovato il 2-2 al con La Mantia, al primo gol stagionale e terzo in carriera in Serie A, dopo i due con il Lecce nella stagione 2019-2020.

Anche l’ex Frosinone, che era entrato al 17′ al posto di Di Francesco, e che si era visto annullare un gol per fuorigioco poco prima di quello convalidato, ha segnato di testa. Quelle realizzate al Torino sono state le prime reti segnate di testa dall’Empoli nella stagione,

Il Toro si consola con la crescita di Pjac: in nove presenze l’ex juventino ha già eguagliato il bottino della propria a miglior stagione a livello realizzativo in Serie A: tre reti, come 2020-’21 ma in 35 partite giocate, con la maglia del Genoa.

OMNISPORT