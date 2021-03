Il Torino piange Marino Lombardo

Lutto in casa Torino. È scomparso a 70 anni a causa di un infarto Marino Lombardo, in forza al club granata dal 1967 al ’76 per 126 presenze complessive.

Nel 1971 vinse la Coppa Italia, mentre nella sua ultima stagione al Toro Lombardo vinse lo scudetto, pur disputando solo tre partite. Al termine di quell’annata fu ceduto al Cesena in cambio di Gigi Danova.

Nato a Trieste nel 1950 Lombardo ha giocato anche con Pistoiese, Pescara, Triestina, Arezzo e Pro Gorizia per poi iniziare la carriera di allenatore, dirigendo tra le altre la Triestina nella stagione 1989-’90 in Serie B, venendo però curiosamente esonerato la settimana prima dell’incrocio con il “suo” Torino.

“Tutto il Torino si stringe commosso attorno alla famiglia Lombardo nel ricordo di un grande protagonista della storia granata. Ciao Marino, mancherai a tanti”: questo il messaggio del Toro sul sito ufficiale del club.

OMNISPORT | 09-03-2021 21:23