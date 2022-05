Il Torino su bomber Dovbyk, pupillo di Juric

26-05-2022 09:09

In attesa di capire quale sarà il futuro di Andrea Belotti, il Torino procede alle grandi manovre di mercato per non lasciare scoperto il reparto d’attacco. Secondo Tuttosport, il club granata sarebbe forte sull’attaccante del Dnipro e della nazionale ucraina Artem Dovbyk.

Dovbyk, classe 1997, ha sospeso la propria attività a fine febbraio con lo scoppio della guerra e nel corso del mese di maggio è stato ad Empoli per l’amichevole della propria selezione (impegnata nello spareggio Mondiale contro la Scozia) in cui ha giocato 12′. Su di lui, anche alcuni team di Premier League: per averlo ci vogliono tra i 10 e i 12 milioni, cifra che Urbano Cairo sarebbe disposto a spendere su precisa indicazione di Ivan Juric.