Il Torino verso il Milan: Sanabria e Ola Aina ko

28-10-2022 17:37

Sessione tecnica per il Torino, in preparazione alla partita di domenica sera contro il Milan (stadio Olimpico Grande Torino, con calcio d’inizio alle ore 20,45).

Si è trattato, tuttavia, di un allenamento differenziato per l’attaccante Antonio Sanabria per il riacutizzarsi della sintomatologia a livello del soleo. Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il laterale ex Chelsea, Hull City e Fulham Ola Aina, invece, hanno confermato il quadro della risonanza magnetica: lesione miotendinea del bicipite femorale sinistro. La prognosi verrà valutata secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio. Domani in calendario una sessione tecnico-tattica.