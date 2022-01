Il Tottenham guarda in Italia: Conte punta Amrabat

24-01-2022 07:46

Antonio Conte guarda in Italia per la coda del mercato invernale 2022. Il Tottenham deve infatti sostituire Tanguy Ndmbele, infortunatosi e secondo quanto riportato dalla stampa inglese il tecnico salentino sarebbe pronto a puntare il proprio mirino sulla Fiorentina, dove milita Sofyane Amrabat.

Reduce dalla prima sconfitta in campionato della propria gestione, contro il Chelsea, la stessa squadra che ha sbarrato la porta agli Spurs in semifinale di Coppa di Lega appena tre giorni prima, Conte non vuole lasciare nulla di intentato nella rincorsa ad un posto nella prossima Champions League.

Così il centrocampista marocchino della Fiorentina, attualmente impegnato in Coppa d’Africa, viene visto come un valido sostituto del francese. Amrabat sta trovando poco spazio nella gestione Italiano e potrebbe valutare l’interessamento del Tottenham, dopo aver già aperto alla possibilità di approdare al Torino per ritrovare Ivan Juric, il tecnico che lo lanciò al Verona.

