Il tuffo maldestro dell'atleta olimpico davanti a Macron. Figuraccia virale

Alexis Jandard, che rappresenterà la Francia alle gare di tuffi delle prossime Olimpiadi parigine, protagonista involontario di un epic fail clamoroso

Un tuffo maldestro durante un’occasione importante. E’ capitato al tuffatore francese Alexis Jandard, qualificato per i Giochi di Parigi, che è caduto dal trampolino durante la dimostrazione insieme a due atleti qualificati, Gwendal Bisch e Jules Bouyer, mentre il presidente Emmanuel Macron inaugurava il Centro acquatico di Saint-Denis.

Il video di pochi istanti è subito diventato virale perché oggettivamente ridicolo. I tre alfieri transalpini avrebbero dovuto eseguire un semplice tuffo sincronizzato eseguendo un’evoluzione sui tre trampolini allineati. Ma mentre i due di sinistra saltano sulla pedana ed entrano in acqua in modo canonico, Jandard ha un piccolo problemino… qualcosa va storto e il resto è tutto da ridere.

Per Jandard sarà difficile portare a casa una medaglia olimpica, vista la presenza di tuffatori praticamente imbattibili come i cinesi, in compenso però ha già fatto il pieno di popolarità (suo malgrado) con queste immagini che parlano da sole.