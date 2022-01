Il Vakifbank seduce Paola Egonu: addio alla Serie A

04-01-2022 20:17

Quel trasferimento seccamente smentito poche settimane fa si farà. Anche se non nell’immediato.

Paola Egonu è pronta a salutare Conegliano e il campionato di Serie A per dire sì alla ricca offerta del Vakifbank, della quale tanto si era parlato a inizio dicembre nei giorni del Mondiale per club femminile, che ha visto Conegliano arrendersi in finale proprio alla formazione turca.

L’opposto della Nazionale italiana era già stata corteggiata nella scorsa stagione dal Fenerbahce, lo stesso club tornato all’assalto nelle scorse settimane proprio insieme all’altra formazione di Istanbul, che alla fine ha avuto la meglio, complice anche la presenza in panchina del tecnico italiano Giovanni Guidetti.

Il trasferimento dovrebbe diventare ufficiale nelle prossime settimane.

A Conegliano non resta che assorbire il colpo e impostare la “controffensiva” in vista del prossimo mercato per restare competitiva in Italia e in Europa.

