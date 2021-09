Il Venezia torna a casa: contro lo Spezia si giocherà al 'Penzo'

Messi in cascina i primi punti dopo il ritorno in Serie A, nello scontro diretto contro l’Empoli, il Venezia è pronto per riabbracciare la propria casa.

La partita della quarta giornata contro lo Spezia, in programma domenica 19 settembre alle 15, si giocherà infatti allo stadio “Penzo” dopo il via libera all’agibilità dello stadio arrivato dalla Commissione provinciale pubblici spettacoli.

La società lagunare aveva chiesto e ottenuto di giocare in trasferta le prime tre giornate proprio per portare a termine i lavori di ampliamento all’impianto di Sant’Elena.

Questo il comunicato ufficiale diramato dal club:

“Venezia FC comunica che grazie all’efficace sinergia con il Sindaco e con le autorità locali, alle competenze delle società fornitrici coinvolte ed al prezioso contributo della squadra di lavoro coordinata dal Consigliere Delegato, Andrea Cardinaletti, sono stati approvati oggi dalla Commissione provinciale pubblici spettacoli, i lavori di ampliamento dello stadio Penzo, che quindi sarà riaperto ai tifosi a partire dal match di domenica tra Venezia FC e Spezia, ricordando come ai fini dello svolgimento delle attività agonistiche, dovranno essere osservate le prescrizioni impartite dall’Osservatorio Nazionale sulla Manifestazioni Sportive, anche relativamente alla gestione degli eventi a cura del GOS”.

