Il West Ham preme, Zielinski ci pensa: chi lo sostituirebbe a Napoli

29-07-2022 15:40

Il West Ham vuole continuare a pescare a mani – ma anche portafogli – piene dalla Serie A. Dopo Gianluca Scamacca, anche Piotr Zielinski del Napoli potrebbe infatti fare bagagli verso Londra.

Il Napoli ha chiesto chiaramente agli inglesi almeno 35 milioni di euro per liberare il trequartista polacco. Gli Hammers preparano il rilancio dopo una prima offerta da 25 milioni più bonus, ma puntano prima a convincere il giocatore, che vacilla dinnanzi alla proposta d’ingaggio da 6 milioni a stagione. Quasi il doppio di quelli che ad oggi prende con il Napoli (3,5). Cifre che fanno gola eccome a Zielinski, che potrebbe essere motivato anche da una nuova esperienza nel campionato probabilmente più competitivo del mondo per quanto riguarda il calcio europeo, ovvero la Premier League.

Nel caso Zielinski decidesse di accettare il trasferimento a Londra, il Napoli ha già chiaramente in testa gli obiettivi di mercato per non far rimpiangere troppo il 28enne polacco. Da Verona potrebbe arrivare Antonin Barak, reduce da una stagione in doppia cifra realizzativa all’Hellas. Oppure proprio da Londra potrebbe fare il tragitto inverso Giovani Lo Celso, argentino ex PSG e Villareal, attualmente ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte al Tottenham.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE