Ilaria D'Amico nel mirino: Festeggia ora con i triccheballacche

La vendetta è un piatto che va servito freddo e i tifosi napoletani – che si erano risentiti per le parole di Ilaria D’Amico della settimana scorsa sull’approccio “partenopeo” dei fan dell’Ajax alla gara con la Juve e i fuochi artificiali sotto l’albergo dove riposavano i bianconeri – hanno aspettato appena il fischio finale del ritorno di Champions con il ko della squadra di Allegri per attaccare la conduttrice di Sky. La D’Amico nel post-gara è apparsa contrita ed ha provato anche a incitare il Napoli come ultima rappresentante in Europa del plotone italiano ma non è bastato ad evitarle sfottò di ogni tipo sui social: “Siamo logicamente dispiaciuti per la Juventus. Speravamo che la squadra di Allegri arrivasse fino alla fine. Mi auguro che il Napoli possa riscattare l’orgoglio delle italiane. Speriamo tutti nell’impresa dell’ultima delle italiane rimasta nelle coppe europee: è un motivo che ci spinge a fare un tifo ancora più forte di quanto non fatto in tutto questo percorso del Napoli fino ad ora”.

LE REAZIONI – E’ un fuoco di fila, che parte soprattutto da Napoli ma che coinvolge anche l’altra metà d’Italia che non tifa Juve, su twitter: “Se l’ Ajax è una squadra di fenomeni, cosa sono Caressa e Ilaria D’amico? Anzi, cosa è Sky, tv marchio Juventus ? Le parole “ritegno” e “dignità” non sapete neanche cosa significhino”. Poi spazio all’ironia con tantissimi che riprendono quell’espressione incauta usata proprio dalla D’Amico all’andata: “I festeggiamenti dell’Ajax mi sono sembrati eccessivi… Quasi partenopei e triccheballacche” o anche: “Ilaria fatti un ballo col triccheballacche”, oppure: “Mi giunge notizia che ad amsterdam stanno festeggiando con fuochi d’artificio e triccheballacche in pieno stile partenopeo”.

FESTA E FUNERALE – La fantasia dei follower non ha limiti: “Ilaria d’amico in un funerale è meno triste. Del Piero una spanna rispetto a tutti, un gran signore che dice le cose per come stanno” o anche: “Ilaria però sabato c è la festa scudetto… Dai… Non essere triste… Ti regalo un triccheballacche“, A Napoli ieri sera dopo la sconfitta della Juventus davvero hanno sparato i fuochi d’artificio: “Ilaria l’Ajax ha avuto un approccio partenopeo.. (intanto noi abbiamo sparato i fuochi d’artificio.. Al Vomero.. Tiè”. L’onda dell’ironia cresce: “Ilaria D’Amico comincia con è tristissimo. Ma dove, ma quando qua siamo tutti contenti, stiamo godendo come i pazzi” e infine: “È la conseguenza del gemellaggio con l’ajax dopo le parole di Ilaria D’Amico, gli olandesi ci tenevano festeggiassero con loro dopo l’insegnamento dei triccheballacche”.

SPORTEVAI | 17-04-2019 09:17