Gaffe Ilaria D'Amico su scontri Juve, tifosi napoletani infuriati

Un’ondata di critiche si sta abbattendo su Ilaria D’Amico da parte dei tifosi del Napoli da ieri sera. Colpa di una frase infelice pronunciata dalla conduttrice, compagna di Buffon, su Sky nel pre-partita di Ajax-Juventus. Per presentare il servizio sui disordini tra tifosi e dare la linea all’inviato ad Amsterdam, la showgirl è incappata in una gaffe dicendo: “Sfida totale quella tra Ajax e Juventus. Era partita da un approccio quasi partenopeo, un po’ di triccabalacca, un po’ di fuochi d’artificio per disturbare il sonno degli avversari. Era successo anche con il Real Madrid, poi si è sfociato in altro”. Quel riferimento all’approccio “partenopeo” ha mandato su tutte le furie i napoletani che hanno inondato il web di commenti e sono arrivate lettere aperte anche a Sky

LE REAZIONI – Tra le reazioni arrivate anche quella dell’assessore allo Sport al Comune di Napoli, Borriello, che scrive così su Facebook: “Credo che la redazione di Sky debba chiedere scusa, per quanto dice quella sottospecie di giornalista della D’Amico, a tutti i Napoletani…”. Il mondo dei social si ribella e c’è chi scrive: “Se i tifosi dell’Ajax per i fuochi d’artificio hanno “l’approccio partenopeo” le donne che fanno le mi… con gli uomini sposati hanno l’approccio IlariaDAmico” , O anche: “120 juventini con bastoni e coltelli cacciati dall’Olanda con foglio di via. E IlariaDAmico pensa ai partenopei triccheballacche. Il giornalismo è innanzitutto cronaca. Mai opinione, soprattutto se sei faziosa e non fai nulla per nasconderlo”.

QUANTE CRITICHE – E’ un fiume in piena di critiche: “La sua arroganza, accompagnata da offese gratuite ad un intera tifoseria e città e le sue gaffe, la rendono poco professionale! Ormai un personaggio inadeguato a condurre un’importante trasmissione SPORTIVA!” o anche: “Tante tifoserie, nel mondo, sono solite andare a “disturbare” i calciatori avversari al loro arrivo in città. Ma per ilaria damico, ieri, i tifosi dell’Ajax hanno usato un “approccio partenopeo” ..”, oppure: “Cara signora IlariaDAmico vista la sua ossessionata voglia di fare fuochi d’artificio, faccia una cosa se lo compri un bel triccheballacche… Scommetto che non sa nemmeno cosa sia”. La chiosa è divertita, col riferimento alla recente gaffe della conduttrice che ha confuso Corea del Sud con Corea del Nord: “Ma ilariadamico si riferiva ai partenopei del Nord o del Sud?”.

SPORTEVAI | 11-04-2019 08:53