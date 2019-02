Ilaria D'Amico è un'altra. A cambiarla è stato Buffon

La sua storia con Gigi Buffon migliora con il tempo. Il portiere, oggi al PSG ieri alla Juventus, oggi festeggia la sua famiglia allargata: Ilaria D’Amico, sua compagna da cinque anni, e i figli che entrambi hanno avuto dalle passate relazioni. La storia d’amore tra i due procede e a ribadirlo – nonostante la distanza e i cambiamenti – è stata proprio la giornalista in un’intervista rilasciata a Grazia.

La giornalista e conduttrice televisiva parla della dolcezza che Buffon sa rinnovare con gesti inconsueti e romantici: “Mi fa spesso sorprese. Per il primo Natale passato insieme mi ha scritto un papiro con la storia di noi due. Bellissimo. Dopo quello ne sono seguiti molto altri”.

Ma IlariaD’Amicosi confessa davvero, quando ammette che il rapporto con Gigi l’ha profondamente modificata. “Io amo la dialettica che spesso cade in polemica, che può anche rendere i rapporti faticosi. Gigi ha eliminato la mia vis polemica, per lui è una grande perdita di tempo, non mi dà alcuna soddisfazione su quel terreno. E il rapporto ci guadagna”, ha dichiarato la giornalista.

Poco social, la presentatrice spiega la genesi del suo account su Instagram: “Non mi appassionano, passo per snob ma non lo sono per niente. È proprio una materia che non mi entra in testa. Ho un profilo su Instagram ma è un tributo d’amore fatto dalle persone che lavorano con me da tanti anni, il mio truccatore, il mio parrucchiere, la mia sarta”.

