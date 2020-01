Ilary Blasi da Fazio 'rivela tutto' su Totti e il quarto figlio

Ilary Blasi è stata ospite da Fabio Fazio durante la puntata di ieri sera di ‘Che tempo che fa’, in onda su Rai 2. Per due edizioni della trasmissione la Blasi ha ricoperto il ruolo che, dal 2005, è di Filippa Lagerback.

“Ho annunciato di essere incinta del primo figlio, qui. È per questo che me ne sono andata! Perché ero incinta…”. E Fazio “Io non c’entro niente eh!”.

Fazio, quindi, ha cominciato a stuzzicare la Blasi riguardo il quarto figlio: “Oggi annunci il quarto figlio!”.

“No, ho finito gli ovuli! – la risposta di Ilary – . Li ho persi! Francesco dice tante cose ma poi decido io! Tre è un bel numero, è il giusto compromesso. Se Francesco lo vuole davvero, lo farà con un’altra!

Fazio ha anche ricordato una dichiarazione di Ilary Blasi stando alla quale la conduttrice preferisce il cibo al sesso: “Però sei magrissima!”. La Blasi ha confermato: “Nella scala dei piaceri, io preferisco il cibo, a me piace mangiare! Cosa viene dopo? No, non lo posso dire!”.

La conduttrice ha parlato poi dei lati negativi, sempre con toni ironici, di essere la moglie di un’icona calcistica come Francesco Totti: “È umiliante stare con uno come Totti! Ho ricevuto una chiamata poco fa: ‘Ahò, salutame Francesco!’. Io ricevo telefonate così! Non vieni calcolata, sei inesistente!”.

Ilary ha ricordato il giorno in cui Totti diede l’addio al calcio: “È stato un giorno pazzesco, soprattutto per lui. Non volevo partecipare, era il suo momento… Poi, lui mi ha detto ‘No, dai vieni anche tu…’. Piangevano tutti, non sapevamo a cosa stessimo andando incontro. Cosa facciamo ora che Totti ha lasciato la Roma? Abbiamo un gruppo di amici storici, usciamo con gli amici, facciamo cene, giochi in scatola, cose semplici… Una vida loca pazzesca!”.

VIRGILIO SPORT | 13-01-2020 10:48