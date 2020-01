Totti ci ricasca, nuovo like sgradito ai tifosi della Roma

In attesa di capire quale sarà il suo futuro nel mondo del calcio dopo la sofferta decisione di lasciare la Roma, Francesco Totti continua a fare discutere sui social attraverso i propri like “galeotti” e inattesi. Dopo quello, poi cancellato, ad un post di un tifoso giallorosso che aveva caldeggiato la cessione di Alessandro Florenzi, eccone un altro, potenzialmente ancora più clamoroso per il popolo romanista.

Nel giorno dei festeggiamenti per i 120 anni della Lazio, infatti, Totti ha posto un inaspettato cuoricino ad un post di Bobo Vieri: “Happy Birthday Lazio 120 anni” ha scritto l’ex attaccante, con tanto di emoticon, sul proprio profilo Instagram per celebrare la ricorrenza della squadra in cui Vieri ha militato nella stagione 1998-1999, segnando 14 gol tra tutte le competizioni e sfiorando lo scudetto poi vinto dal Milan, ma alzando al cielo la Coppa delle Coppe nella finale vinta contro nella finale di Birmingham contro il Maiorca, battuto 2-1 anche grazie a un gol dello stesso Vieri.

Il like di Totti non è ovviamente passato inosservato ai tifosi romanisti e questa volta non c’è stata neppure la… cancellazione.

L’ex numero 10 giallorosso ha con ogni probabilità voluto esprimere un messaggio di Fair Play alla squadra rivale per eccellenza, nonché una delle vittime preferite nella carriera del campione del mondo 2006, che alla Lazio ha segnato ben undici reti, tutte in campionato, una in meno rispetto al primatista assoluto Dino Da Costa.

Totti è però il primatista assoluto in quanto a presenze nella stracittadina romana: ben 45 gettoni, 37 dei quali in campionato, cui vanno aggiunti i sette in campionato e un’amichevole.

La perplessità dei tifosi della Roma è stata comunque inevitabile, la stessa che era seguita all’”approvazione” che Totti aveva espresso, seppur per poche ore, alla speranza di un tifoso che Florenzi venga ceduto, dopo la negativa prestazione offerta contro il Torino.

SPORTAL.IT | 09-01-2020 21:46