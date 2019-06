Pancino sospetto esibito da Ilary Blasi in spiaggia con Totti

Quando era in attesa della terzogenita, Isabel, il pancino era appena accennato. La scelta di outfit provocanti e provocatori aveva poi indotto i più a non ritenere così prossima la nascita della Totti numero tre, nonostante il desiderio di maternità in Ilary sia sempre manifesto. Così anche alle Baleari, in questa vacanza all’insegna della famiglia e dei legami di sempre (Alberto Aquilani e sua moglie, Michela Quattrociocche, Marco Borriello, solo per citarne alcuni) l’addome più prominente del solito induce a pensare a una nuova gravidanza.

La rotondità esibita dalla signora della tv inducono a ritenere possibile, complice anche una certa cautela nella scelta dei prossimi impegni televisivi, l’arrivo di un fratellino o di una sorellina per la piccola di casa Totti, che oggi ha tre anni.

Su Instagram, social che Ilary ha imparato a frequentare solo di recente suscitando spesso e volentieri molto polemiche, gli scatti mostrano una Blasi soddisfatta e sorridente pronta a cogliere le occasioni che le verranno offerte compatibilmente con i suoi progetti personali.

Recentemente, Ilary e Francesco Totti hanno festeggiato i 14 anni di matrimonio. Un anniversario importante, per via della frattura dell’ex capitano giallorosso con la società in cui ha giocato da sempre e di cui è tifoso. Con una conferenza stampa velenosa, durissima, l’ex numero 10 ha spiegato le sue motivazioni e aperto nuove cesure in un club contestato e il cui futuro è incerto più che mai.

In un momento simile, la preoccupazione di Totti è di dedicarsi alla famiglia, alla ricerca di un nuovo equilibrio e di un ruolo che gli sia prossimo per competenze e sensibilità. Ilary pare abbia intenzione di frenare un po’ con il lavoro. Indizi che portano ad alimentare i sospetti che un baby Totti sia nell’aria.

VIRGILIO SPORT | 28-06-2019 10:36