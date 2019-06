Totti, il retroscena: svelato il club italiano che lo ha cercato

Nel corso della sua infuocata conferenza stampa in cui ha annunciato l’addio alla Roma, Francesco Totti parlando del futuro ha rivelato di aver ricevuto offerte anche da parte di due club italiani, una lunedì mattina.

“Ci sono state alcune offerte da squadre italiane, una stamattina. Prendo tutto in considerazione perchè da oggi sono libero. Chi mi ha contattato? Si dice il peccato e non il peccatore. Juve o Napoli? Non esageriamo… Lazio? No, per rispetto dei tifosi di Roma e Lazio”, le parole dell’ex numero 10 giallorosso.

Secondo indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, la società che avrebbe cercato l’ex Pupone sarebbe stata la Sampdoria: “Una pazza idea del presidente Massimo Ferrero che un mese fa aveva offerto un contratto anche a De Rossi”, ha twittato il giornalista della rosea Nicolò Schira. Totti si è visto offrire il ruolo di direttore tecnico. L’altro club indiziato potrebbe essere la Fiorentina, considerato che Rocco Commisso ha chiamato in viola Pradè e Batistuta, due ex giallorossi. Nei gigliati c’è anche l’ex compagno di squadra Montella.

Totti in conferenza stampa non ha negato a un possibile ritorno nella Roma in futuro, ma solo in caso di un cambio di proprietà: “In primis serve un’altra proprietà e poi bisogna vedere se mi chiama e se crede che posso fare qualcosa di buono nel club, credendo nelle mia potenzialità. Per me la Roma viene prima di tutto. Oggi potevo anche morire, era meglio. Per me staccarmi dalla Roma è incredibile“.

SPORTAL.IT | 17-06-2019 16:40