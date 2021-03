Ilary Blasi, lacrime in diretta ricordando Enzo Totti

Domani sarà un altro giorno, ripartirà con la conduzione de L’Isola dei Famosi e ritroverà sorriso ed energie ma per Ilary Blasi non sono stati momenti facili quelli vissuti a Verissimo, ospite su Canale 5 della trasmissione di Silvia Toffanin. La showgirl ha parlato di tutto, dall’emozione per il ritorno in tv al rapporto col marito Francesco Totti ma non ha saputo trattenere le lacrime quando ha ricordato il suocero, Enzo Totti, detto lo sceriffo, scomparso a ottobre per le complicazioni legate al Covid, malattia che aveva colpito anche la stessa Ilary e Francesco Totti.

Lacrime in diretta di Ilary e della Toffanin

La moglie dell’ex Capitano della Roma, insieme alla conduttrice Silvia Toffanin sono scoppiate a piangere a seguito al racconto di Ilary. “Non si è mai pronti alla morte di un genitore, non c’è un momento in cui sei pronto. Non c’è un modo e un tempo. Ma sicuramente questo modo in cui è successo a mio suocero è stato crudele e violento. Non hai neanche il tempo di realizzare e capire quello che sta succedendo. Non te ne fai una ragione”.

Poi ha aggiunto: “E’ un buco nero, non sai più niente: non lo puoi sentire, non lo puoi toccare. Ti vengono poi quei sensi di colpa, parlo per Francesco perché ho visto quanto ha sofferto, quel “potevo dire, potevo fare…”. Effettivamente bisognerebbe dire “ti voglio bene” ai propri genitori non dico tutti i giorni ma quasi…”

Anche la Toffanin ha recentemente perso la madre, Gemma, per una brutta malattia. E rivolgendosi alla moglie di Totti ha affermato: “Nonostante tutto tu e Francesco siete stati fortunati perché avete passato molto tempo con i vostri genitori che vi hanno visti crescere, vi hanno visto costruire le vostre famiglie”.

La gaffe della Blasi

In precedenza Ilary aveva commesso una piccola gaffe spiegando come avrebbe gestito l’agitazione pre-puntata: “Se sono emozionata? Ci penserò lunedì a venti minuti dalla diretta. Quando ti prende quell’ansietta allo stomaco che non va né giù né su, che dici me lo faccio un clistere?”.

SPORTEVAI | 14-03-2021 11:11